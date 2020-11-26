ЦСКА — «Фейеноорд»: когда начало, где покажут матч Лиги Европы, прогнозы и ставки

26 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд», группа K. Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11 (49%). Успех голландцев оценён в 3.84 (25%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75 (26%).



Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.74, на пенальти — за 2.95, на удаление — за 4.40.

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