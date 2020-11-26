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ЦСКА — «Фейеноорд»: прогнозы и ставки на матч Лиги Европы

ЦСКА — «Фейеноорд»: прогнозы и ставки на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Во всех турнирах текущего сезона ЦСКА не мог отличиться только в двух играх из 18. Не получилось дожать загребское «Динамо» в Лиге Европы и забить московскому «Локомотиву». Но справедливости ради стоит сказать, что в первом случае моментов была уйма, а во втором красно-синие треть встречи играли в меньшинстве.

Теперь же «армейцам» позарез нужна победа, и на своём поле они вполне могут отомстить голландцам. Дело в том, что Дик Адвокат в Москве не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых футболистов. Скорее всего, он выставит плюс-минус тот же состав, что был на матче Эредивизии против «Фортуны Ситтард».

Как сообщает пресс-служба «Фейеноорда», сразу два основных исполнителя не полетят в Россию, это левый защитник Тирелл Маласиа и Ридгесиано Хапс, который играет слева в атаке. В прошлом матче не играл и голкипер Юстин Бейло, что тоже сильно ударит по обороноспособности гостей. Также под вопросом участие нападающих Боженика и Йоргенсена.

Роттердамцы набрали неплохую форму, но кадровый кризис может нарушить планы. Не так дано Дик Адвокат заметил, что ничья его тоже устроит. Вполне вероятно, что на фоне несовершенства состава он прижмется к воротам, отдаст территорию и будет караулить свой момент. Бегут роттердамцы хорошо, шустрых футболистов тут предостаточно.

ЦСКА же устроят только три очка, а потому придётся брать инициативу в свои руки, как это было против загребского «Динамо». Ждём от хозяев агрессивного футбола в атаке и проверим 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Букмекеры дают за такой исход вполне рабочий коэффициент 1.84.

Набрать очки команде Виктора Гончаренко по силам, всё же у них только два поражения за три последних месяца. Но ждать парада голов не стоит. Цена ошибки высока, голландцы наверняка будут играть компактно, а москвичи в принципе нечасто пропускают.

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«Армейцы» потерпели только два поражения за три последних месяца.
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