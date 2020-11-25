«Боруссия» — «Шахтёр»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Шахтёра», который успешно реализовал полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль. На 34-й минуте защитник Нико Эльведи упрочил преимущество хозяев в счёте. В конце первого тайма форвард немецкой команды Брил Эмболо довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте иготовый счёт установил защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Оскар Вендт.

Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.52. С 1000 рублей игрок получил бы 1520 рублей. Успех «Шахтёра» оценивался букмекерами коэффициентом 6.55. Поставить на ничью предлагали за 4.65.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.53, «обе забьют — нет» — за 2.35, ставки на пенальти принимались за 2.90.