«Атлетико» — «Локомотив»: результат матча ЛЧ 26.11.2020 и сыгравшие ставки букмекеров

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 68-й минуте полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Локомотива», однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду вошли ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.



Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.

Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.24. Успех «Локомотива» оценивался букмекерами коэффициентом 15.50. Поставить на ничью предлагали за 6.50. С 1000 рублей можно было выиграть 6500 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.20, «обе забьют — нет» за 1.68, точный счёт 0:0 — за 14.0.