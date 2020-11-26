«Интер» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте хавбек «Интера» Артуро Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле. Во втором тайме преимущество мадридцев удвоил вышедший на замену Родриго. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Родриго с близкой дистанции первым касанием по мячу отправил его точно в цель.



Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.17. Успех «Реала» оценивался букмекерами коэффициентом 3.43, с 1000 рублей можно было выиграть 3430 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.98.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.57, удаление — за 3.80, автогол — за 7.00. Победа «Реала» всухую оценивалась коэффициентом 6.50.