«Ливерпуль» — «Аталанта»: как сыграл Миранчук, какой счёт, кто победил, какие ставки зашли

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» переиграла «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Первый гол забил полузащитник Йосип Иличич на 60-й минуте матча. Алехандро Гомес мастерски исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Иличич сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель. Спустя четыре минуты Робин Гозенс забил второй гол бергамасков. Гомес навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Хатебур головой сбросил мяч во вратарскую, где оставшийся без присмотра Гозенс ударом в касание замкнул передачу.



Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте, заменив Маттео Пессину.



«Аталанта» набрала 7 очков и занимает третье место в таблице группы D. «Ливерпуль» (9) располагается на первом месте.



Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.71. Успех итальянского клуба оценивался в 5.00, с 1000 рублей можно было выиграть 5000 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.60.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.99, «обе забьют — нет» — за 3.20, а победа «Аталанты» всухую — за 17.0.