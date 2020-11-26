«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 26 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.71.
У гостей три поражения подряд. Сперва по всем статьям отлетели в Казани от «Ак Барса» (0:3), затем дважды проиграли «Торпедо». На своём льду — по буллитам (2:3 Б), в гостях — в основное время. Причём весьма чувствительно. 1:5 при очень бледном качестве хоккея. Кошмарно вошли в игру, пропустили три шайбы за 15 минут, а к концу второго периода интрига окончательно умерла. Якуб Коварж, похоже, просто наелся. После победы над «Локомотивом» смотрится хуже привычного.
Вроде бы линия букмекеров выглядит логично. Уральцев накрыл мини-кризис, а «Трактор» имел 3,5 дня на восстановление и получит преимущество своего льда. Вот только история противостояния резко против. Статистика сумасшедшая: у «Автомобилиста» 14 побед подряд! Лишь одна из них — за пределами основного времени. А это уже вполне тянет на проклятие.
Дважды соперники пересекались в нынешнем сезоне, оба раза подопечные Билла Питерса победили со счётом 3:1. «Мишки» смотрелись не хуже, но солировал Коварж. Потому лезть в исход не рискнём. Челябинцы выглядят солиднее, однако игнорировать такие цифры определённо не стоит.
Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.71. За плохой игрой должна идти хорошая, а «Автомобилист» накануне натурально провалился. «Трактор» же по умолчанию много не пропускает. И будет полон желания исправиться перед своими болельщиками. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2 в любую из сторон.
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