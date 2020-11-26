«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.86.

Ярославцы великолепно провели октябрь, однако после перерыва на Евротур результаты резко просели. Четыре поражения в пяти поединках, а единственная победа — над несчастным рижским «Динамо» (3:1). Правда, уступали только серьёзным коллективам: «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3), «Йокериту» (1:4). И накануне в овертайме проиграли минскому «Динамо» (1:2 ОТ).

«Динамо» набирало очки семь встреч подряд и даже наконец-то хлопнуло крепкий «Трактор» со счётом 5:2. А накануне получило 1:6 в Хельсинки. Итог не отражает хода игры, бело-голубые действовали не настолько слабо. Однако пропустили на 16-й секунде, а в середине второго периода получили три шайбы за пять минут. После такого вернуться в дело было практически нереально.



В центре четвёртого звена играл номинальный защитник Егор Аланов. Илья Круглов получил травму, а вызвать Семёна Панкратова в Финляндию не успели. Впрочем, теперь команда вернулась на свой лёд, так что подобных проблем не возникнет. Четвёртое место на Западе сохранили, хотя конкуренция запредельная.



Любопытно, что вот уже три очные встречи подряд заканчиваются со счётом 3:2 в пользу «Локомотива». Дважды уложились в основное время, ещё один раз дело дошло до овертайма. И лишь в одном из 11 последних случаях забивалось больше пяти голов. В принципе, от этого вполне можно оттолкнуться.



Букмекеры ждут высокой результативности, а потому даже тотал меньше 5 шайб можно взять за прекрасный коэффициент 1.86. Ярославцы только в одном из пяти последних матчей забили больше одного гола. Соперники прекрасно знают друг друга и являются прямыми конкурентами, что тоже не способствует граду голов. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон.