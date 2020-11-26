«Мольде» – «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Мольде» – «Арсенал» в рамках 4-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-0.75) за 2.00.



«Арсеналу» пока нечем похвастаться в Премьер-Лиге. Результатов в последнее время нет, да и забивает команда крайне мало. Артете нужно задуматься над этим, что-то в его команде сейчас идет не так. Однако в Лиге Европы «канониры» имеют возможность отыграться за промахи в АПЛ.



«Мольде» – серьезный соперник, но запаса класса «Арсеналу» должно хватить. Плюс у резервных игроков лондонской команды будет мотивация показать себя. Я склоняюсь к тому, что матч закончится в пользу «канониров». По мне, выиграть они должны достаточно уверенно. Предлагаю азиатскую фору на гостей с (-0,75). Коэффициент неплохой. Желательно, чтобы лондонцы победили в два мяча, но и одного тоже хватит», — сказал Дементьев.

«Мольде» — «Арсенал». Прогноз: без Обамеянга, Виллиана и голов. Артета увязнет в Норвегии В Лиге Европы у лондонцев порядок, гораздо важнее поберечь лидеров перед АПЛ.