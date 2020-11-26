ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Александра Мостового на игру 4-го тура Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд».
Ставка: ничья за 3.68.
«После трёх туров текущего сезона Лиги Европы в активе ЦСКА два ничейных исхода с «Вольфсбергером» и загребским «Динамо». Нельзя не отметить, что «армейцы» смогли забить только два мяча.
После 15 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб одержал 10 викторий и дважды разошёлся миром с соперниками, что принесло 32 очка и первое место в турнирной таблице. После серии из четырёх успешных игр красно-синие разделили очки с «Сочи».
«Фейеноорд» сумел обыграть сегодняшнего противника и на выезде разошёлся миром с «Динамо». Перед второй половиной группового этапа «гордость юга» имеет неплохие шансы на успех в группе, ведь до первого Загреба всего один балл.
За девять туров текущего первенства Эредивизи подопечные Дика Адвоката занимают третью позицию и уступают первому «Аяксу» всего три пункта. Нельзя не отметить второй показатель по результативности атаки, которая 22 раза смогла поразить ворота соперников.
У ЦСКА не смогут выйти на поле Фернандес, Набабкин и Фукс. У гостей в лазарете ван Бек, Синистерра, Бейло, Боженик и Хапс.
Я считаю, что шансы у команд на сегодня примерно равные, при этом ничья в этой игре устоит гостей, да и «армейцам» главное не проиграть в этой дуэли. Предполагаю мирный исход, на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.
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