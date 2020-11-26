«Трактор» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.56.



«Автомобилист» потерпел третье поражение кряду и, казалось бы, входит, если уже не вошёл в пике. Впрочем, поражения все вышли по делу: одно из них в Казани, а два от «Торпедо», с которым екатеринбуржцы никак не могут научиться играть.



А вот с «Трактором» они играть умеют и любят. И настолько они любят челябинцев, что те давно стали для «Автомобилиста» поставщиком очков и «своим клиентом». Десять последних «междусобойчиков» регулярным чемпионатов выиграли екатеринбуржцы, а если сюда добавить ещё четыре четвертьфинальных матча Кубка Гагарина — 2019, то таких матчей оказывается аж 14.



Понятно, что любая серия рано или поздно заканчивается. И я уже представляю, как любители играть на прерывание серий алчно потирают вспотевшие ручонки. Но, по моему разумению, если ты умеешь играть с какой-то командой, то умеешь. Точно так же, как нижегородцы в своём любом состоянии умеют играть с «Автомобилистом». Поэтому для меня вопросов о победителе в грядущем челябинском противостоянии не стоит. «Автомобилист» победит в гостях, не знаю, с каким преимуществом, но предполагаю, что, как всегда, в основное время», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж и Дацюк не дадут челябинцам снять проклятие Похоже, «мишек» кто-то сглазил. Они проиграли екатеринбуржцам 14 матчей подряд!