ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Фейеноорд».



Ставка: ничья за 3.60.



«Фейеноорду» будет сложно, даже несмотря на серьёзные трудности с составом у «армейцев». Это традиционно домашняя команда, а не гостевая. Даже в последнем туре чемпионата Нидерландов, в котором «Фейеноорд» встречался с «Фортуной» (3:1), у команды целый тайм были серьёзные проблемы. Она получила мяч в свои ворота. Потом у неё удалился Кекчу.



Это говорит о том, что «Фейеноорд» тяжело вкатывается в матчи. Это можно проследить по нынешнему сезону. Например, так было и в еврокубках, в игре против «Вольфсбергера». То же самое повторялось в чемпионате Нидерландов. Здесь дело не только в отдельной игре против «Фортуны», но и в безумной встрече против «Эммена» (3:2). Тогда у «Фейеноорда» тоже были трудности.



Поэтому мне кажется, что в предстоящей встрече будет ничья. ЦСКА не проиграет. Родные стены, как правило, помогают даже в самых сложных ситуациях. Поэтому «Фейеноорд» всё же не выиграет. Потому что в еврокубках в этом сезоне, особенно в гостевых матчах, голландцы выглядят не очень убедительно», — полагает Нагучев.

ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне? Российские клубы провели в групповом этапе еврокубков 15 матчей. Побед нет до сих пор.