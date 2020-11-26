ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Фейеноорд».
Ставка: ничья за 3.60.
«Фейеноорду» будет сложно, даже несмотря на серьёзные трудности с составом у «армейцев». Это традиционно домашняя команда, а не гостевая. Даже в последнем туре чемпионата Нидерландов, в котором «Фейеноорд» встречался с «Фортуной» (3:1), у команды целый тайм были серьёзные проблемы. Она получила мяч в свои ворота. Потом у неё удалился Кекчу.
Это говорит о том, что «Фейеноорд» тяжело вкатывается в матчи. Это можно проследить по нынешнему сезону. Например, так было и в еврокубках, в игре против «Вольфсбергера». То же самое повторялось в чемпионате Нидерландов. Здесь дело не только в отдельной игре против «Фортуны», но и в безумной встрече против «Эммена» (3:2). Тогда у «Фейеноорда» тоже были трудности.
Поэтому мне кажется, что в предстоящей встрече будет ничья. ЦСКА не проиграет. Родные стены, как правило, помогают даже в самых сложных ситуациях. Поэтому «Фейеноорд» всё же не выиграет. Потому что в еврокубках в этом сезоне, особенно в гостевых матчах, голландцы выглядят не очень убедительно», — полагает Нагучев.
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