ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Евгения Ловчева на матч 4-го тура Лиги Европы
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд». Встреча состоится 26 ноября в Москве и начнется в 20:55.
Ставка: победа ЦСКА за 2.04.
«Прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд». Победа ЦСКА, тотал матча больше 2.5 гола, и обе команды забьют.
Думаю, что ЦСКА выиграет у «Фейеноорда», потому что играет на своём поле. У команды есть игра. Несмотря на то что проиграли на чужом поле, здесь будет решающий матч за то, чтобы выйти в следующую стадию.
У ЦСКА есть все возможности, чтобы победить. «Армейцы» не уставшие, и есть активные в атаке футболисты, поэтому жду победы ЦСКА», — сказал Ловчев.
ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне?
Российские клубы провели в групповом этапе еврокубков 15 матчей. Побед нет до сих пор.
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