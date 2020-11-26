ЦСКА – «Фейеноорд»: прогноз Максима Ромащенко на матч 4-го тура Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА – «Фейеноорд».
Ставка: победа ЦСКА за 2.06.
«У ЦСКА остаётся едва ли не последняя возможность вклиниться в борьбу за путёвки в плей-офф Лиги Европы, но для этого надо дома обыгрывать «Фейеноорд», который по определению является непростым соперником.
«Армейцы» выиграли первый круг Российской Премьер-Лиги, однако не смогли создать себе хороший задел по очкам, так как позволили «Сочи» увезти очки из Москвы в последнем туре (1:1). И тем не менее этот промежуточный результат является отличным достижением для молодой команды Виктора Гончаренко. Но в Лиге Европы всё пока складывается не в пользу ЦСКА – только два набранных очка в трёх матчах и последнее на данный момент место в квартете.
Только «Фейеноорд» и АЗ пока не проигрывали в новом розыгрыше голландской Эредивизии, где уже сыграно девять туров. При этом лидерами являются не они, а амстердамский «Аякс», которому роттердамцы уступают три балла. «Фейеноорд» находится на серии из четырёх побед в официальных поединках: три из них состоялись во внутреннем первенстве, а одна – в Лиге Европы как раз над «армейцами» (3:1). При этом нидерландский клуб забил три мяча за девять минут второго тайма, обескуражив соперника из России.
ЦСКА отступать уже некуда – позади, как говорится, Москва. Думаю, на этот раз «армейцы» смогут продемонстрировать весь свой потенциал и одержат столь долгожданную первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы», — сказал Ромащенко.
- 26 ноября 2020
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