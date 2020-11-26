«Клуж» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Клуж» — «Рома».



Ставка: победа «Ромы» за 1.84.



«Рома» на своём поле разгромила «Клуж» в первом матче этих команд со счётом 5:0. Римляне превосходили своего соперника во всём и могли победить ещё крупнее. Команда Фонсеки создавала моменты в позиционных атаках, со стандартов и в контригре. Румыны выглядели слабо и не имели шансов на лучший исход.



Команда Дана Петреску наверняка постарается ответить домашней победой в 4-м туре, но у хозяев из-за травм не сыграют ключевые футболисты: Честор, Винисиус, Хобан, Дяк и Омрани. Без потери качества заменить целую группу игроков у Петреску вряд ли получится.



Думаю, даже не играя на сто процентов оптимальным составом, римляне воспользуются кадровыми проблемами соперника и одержат победу. Успех в Клуже позволит им гарантировать себе выход в плей-офф. Кстати, предстоящий матч может стать 100-м для Эдина Джеко в еврокубках. Для него это тоже особая мотивация. В 99 матчах босниец забил 41 гол и сделал 24 результативные передачи. Мой прогноз — победа «Ромы» за 1.84», — сказал Керимов.