ЦСКА — «Фейеноорд»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги Европы!

Сегодня, 17 ноября, ЦСКА сыграет с «Фейеноордом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20:55 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!



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