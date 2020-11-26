Кубок мира по лыжным гонкам—2020/2021 в Руке: прогнозы, ставки и коэффициенты на спринт

27 ноября в Руке (Финляндия) стартует Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021. В первый день пройдут соревнования в спринте на дистанции 1,4 км классическим стилем. Соревнования начнутся в 12:00 мск.



В мужских соревнованиях явный фаворит — Йоханнес Клебо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. Кроме того букмекеры предлагают ставки на то, кто из пары участников окажется выше. Так, на то, что Александр Большунов в итоговой классификации будет выше, чем Эмиль Иверсен, можно поставить за 1.50. На Глеба Ретивых в заочной дуэли с Федерико Пеллегрино предлагают коэффициент 2.10.



У женщин можно сделать ставку на то, что Наталья Непряева опередит словенку Анамарию Лампич. Коэффициент на этот исход — 2.20.