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КМ по биатлону 2020-2021: ставки и коэффициенты на 1 этап в Контиолахти, расписание гонок

КМ по биатлону 2020-2021: ставки и коэффициенты на 1 этап в Контиолахти, расписание гонок
Ставки / Прогнозы 0

28 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, из-за заражения части команды коронавирусом выступление сборной России в Финляндии под вопросом. Положительные тесты сдали Антон Бабиков, а также врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.

Прямые трансляции гонок первого этапа можно будет смотреть на «Матч ТВ».

Расписание гонок 1-го этапа Кубка мира

28 ноября 13:00 — Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.
28 ноября 16:20 — Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.
29 ноября 12:30 — Мужчины. Спринт 10 км.
29 ноября 15:40 — Женщины. Спринт 7.5 км.

Решение по выступлению российской сборной на первом этапе Кубка мира ожидается в ближайшее время.

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