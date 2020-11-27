«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Мытищах

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь».

Ставка: ИТБ 3 гола «Сибири» за 2.01.

Топ-6 на Востоке ушагала далеко, вряд ли кто-то отвалится. А вот на оставшиеся два места в плей-офф претендентов достаточно. Сама «Сибирь», вернувшееся из Западной конференции «Торпедо», «Барыс», «Амур». С большой натяжкой — «Нефтехимик», хотя отставание уже солидное.



В общем, конкуренция крайне серьёзная, биться придётся до последнего. В таких условиях важно набирать максимум с явными аутсайдерами вроде «Куньлуня». Потому коэффициенты букмекеров выглядят вполне логично, они считают «снеговиков» явным фаворитом даже в гостях. Не поспоришь.



У подопечных Алексея Ковалёва имелись лишние сутки на восстановление, однако новосибирцы перед началом выездной серии не играли почти неделю. То есть какую-то чрезмерную усталость вряд ли будут ощущать. Говорить о факторе своей площадки в отношении «Куньлуня» просто смешно: мало того что играют в славном китайском городе Мытищи, так ещё и при пустых трибунах.



Единственную очную встречу «Сибирь» забрала в первой половине сентября на своём льду, хоть и с большими нервами (5:4). С тех пор подопечные Николая Заварухина определённо добавили. В то же время с атакой у «Куньлуня» дела обстоят нестыдно, забивали как минимум дважды в семи из восьми последних матчей.



Вырисовывается Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за прекрасный коэффициент 2.13. Альтернатива — ИТБ 3 гола «Сибири» за 2.01. Оборона у хозяев по-прежнему слабая, нагрузка на вратарей выпадает колоссальная. Плюс очень много удалений, что даст разгуляться спецбригадам большинства.