«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Нефтехимика» за 1.82.

«Металлург» продолжает злить болельщиков. После возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик ничего не клеится. Шутка ли — восемь поражений в десяти матчах! Прежде в Магнитогорске тренеров увольняли и не за такое. Пока Воробьёв держится и регулярно выдаёт сомнительные ответы на пресс-конференциях. Нервы у всех на пределе.



На днях в тренерский штаб ММг вернулся Майк Пелино, трудившийся здесь с 2013 по 2018 год. А в среду «лисы» на своём льду проиграли в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Они находятся на шестой позиции Востока. Отставание от лидеров постепенно растёт, а качество хоккея остаётся бледным.



Лишь в одном из десяти последних матчей «Металлург» забросил больше двух шайб. И это при внушительной зарплатной ведомости и здоровых лидерах: Мозякин, Бек, Плотников, Нестрашил, Расмуссен, Песонен, Прохоркин. Все те, кто должны давать результат, не имеют проблем со здоровьем. Но выглядят (за редким исключением) крайне слабо.



Казалось бы, несчастный «Нефтехимик» в родных стенах они должны переломить об колено. Вот только в нынешнем сезоне подопечные Ильи Воробьёва нижнекамцам уже проигрывали. На своём льду. Пять недель назад (3:4). Именно тогда и начался жуткий отрезок: шесть поражений в родных стенах в семи последних поединках.



На П1 дают скромнейший коэффициент 1.41, а лезть в огромные форы с учётом состояния хозяев категорически не хочется. Логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.74 и ИТБ 1.5 шайбы «Нефтехимика» за 1.82. «Волки» при всех своих проблемах забивают по два гола исправно. Хотя после ноябрьской паузы уже пересекались с «Ак Барсом», ЦСКА и «Салаватом Юлаевым». ММг наверняка победит, но букмекеры всерьёз ожидают разгрома. И тут мы с ними не согласны.