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ЦСКА — «Фейеноорд»: какой счёт, как сыграли 26.11.2020, какие ставки и прогнозы зашли

ЦСКА — «Фейеноорд»: какой счёт, как сыграли 26.11.2020, какие ставки и прогнозы зашли
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён на 48-й минуте. Йоргенсен при верховом единоборстве попал по лицу Магнуссону и получил жёлтую карточку, которая стала для датчанина второй. Первое предупреждение форвард получил за похожий фол — на 43-й минуте Йоргенсен в верховой борьбе локтем попал в лицо Дивееву. В оставшееся время российский клуб так и не сумел отличиться.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.11. Успех голландцев шёл за 3.84, ничья — за 3.75. С 1000 рублей можно было выиграть 3750 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча оценивался коэффициентом 2.04, «обе забьют — нет» — за 2.15. На удаление давали 4.40, на нулевую ничью — 13.0.

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