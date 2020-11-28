«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — СКА.

Ставка: ничья за 4.28.

«В принципе, у казалось бы разболтанного вечно «Салавата» все потихоньку налаживается. Нет такого, что вчера все было плохо, а сегодня уже все хорошо. Сдвиги к лучшему были незаметны, но они плюсовались, и доплюсовались до того, что теперь «Авангарду» надо не столько облизываться на «Ак Барс», сколько поглядывать вниз, где Уфа вот-вот начнет подпаливать ему пятки. И, сдается, что до завершения регулярного чемпионата таки подпалит – и возможности есть, и время позволяет. Но сейчас надо что-то сделать со СКА.



Со СКА пока все сложно. Вот, скажем, в предыдущем туре «Северсталь», под которой задымилось пока еще не вся зона плей-офф, а пока лишь седьмое в ней место, устроила питерцам настоящую «проверку на вшивость». И питерцы ее в очередной раз прошли. То есть, два периода привычно валяли дурака, в третьем включились, забросили три шайбы и сделали результат. Все хорошо, только ведь такое легко проходит с «Северсталью» и командами ее уровня. А ну-ка, поваляй дурака с ЦСКА или «Ак Барсом»!



И этот самый элемент двухпериодного дураковаляния в исполнении СКА со счетов сбрасывать нельзя. Зато почти наверняка можно предположить, что два первых периода «Салават», как и ранее «Северсталь» выиграет. А вот потом, когда Питер включит пятую передачу и заработает уже по-настоящему, удастся ли «юлаевцам» отбиться – вопрос, конечно, интересный. В любом случае, такой стиль игры СКА в любом случае ведет игру «на тоненького». То есть, в качестве наиболее вероятного результата дает ничью в основное время, на которую и следует «навострить лыжи». Дальше уже как вынесет, но у СКА в этом случае будет моральное преимущество, как у отыгравшихся. А значит, скорее всего, армейцы и победят в овертайме или серии послематчевых буллитов, как уже было в предыдущем противостоянии этих же соперников».