«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.72.

«Автомобилист» проиграл уже четвертый матч подряд, и нельзя сказать, что во всех этих матчах соперник был совсем уж «несъедобным». Быть может, таковым был «Ак Барс», но два подряд поражения от «Торпедо», а теперь еще и от «Трактора» ненавязчиво намекает, что определенные проблемы в игре «Автомобилиста» наличествуют, пусть они и не несут системного характера.



Только ведь против действующего чемпиона и единоличного лидера этого точно мало. Если «Автомобилист» что-то хочет поиметь от ЦСКА, кроме досады за бесцельно прожитое время, то командный механизм должен работать без сбоев и не иметь слабых мест. Хотя бы на отдельно взятые 60 минут игрового времени.



А ведь «Автомобилист», черт побери, нашел, где у ЦСКА «кнопка». И два последних «междусобойчика» екатеринбуржцы у москвичей взяли, пусть это все и было в прошлом сезоне. Общая статистика там, конечно, аховая, и даже с учетом этих побед преимущество армейцев более чем трехкратное.



На мой взгляд, именно эти шероховатости в игре «Автомобилиста», приведшие к поражениям в последних матчах, и сыграют главную роль в грядущем матче. ЦСКА не преминет ими воспользоваться, а пользоваться этим он умеет очень хорошо. Поэтому я бы спрогнозировал не самую простую для армейцев, но все-таки и недостаточно сложную гостевую победу. Скорее всего, в пару шайб и уж точно в основное время".