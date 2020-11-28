«Динамо» – «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Амур».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.70.

«Игра бело-голубых в последнее время тоже вызывает определенные вопросы, но в грядущем матче с дальневосточниками это не должно сказаться. Все-таки слишком разнится уровень команд, плюс играют все-таки на динамовской площадке, а дома, как известно, и солома едома, и стены помогают.



Статистика, опять-таки, не оставляет хабаровчанам никаких шансов. Они проиграли бело-голубым шесть последних «междусобойчиков». А в Москве в последний раз выигрывали у «Динамо» в сентябре 2017-го года. Конечно, дальневосточники еще на что-то надеются, еще «подпрыгивают» и «сокращаются», но восточный поезд в плей-офф уже ушел без них, и отдаляется все дальше.



Поэтому единственной причиной успешной игры «Амура» с «Динамо» может стать только легковесное отношение к этому самого «Динамо». Его нельзя исключать, два последних матчах получились у бело-голубых тяжелыми и где-то даже жестокими, организмы требуют расслабления, и оно может прийти на матч с «Амуром». Но я все-таки надеюсь, что это понимает и Владимир Крикунов с его-то опытом, что он введет необходимые коррективы. И «Динамо», как и положено уважаемому двукратному обладателю Кубка Гагарина, спокойно и методично придушит хабаровчан. Причем сделает это, конечно же, в основное время пусть и без сумасшедшего результата. Преимущества в две шайбы им хватит вполне, а можно и вовсе обойтись одной».