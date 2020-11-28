«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 9-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Штутгарт» – «Бавария».
Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1.75) за 1.93.
«Бавария» сейчас если не на последнем издыхании, то в очень сложном физическом состоянии, потому что очень много травм, график сумасшедший. В последнем матче было видно, что команда держится на морально-волевых качествах – с «Зальцбургом» был тяжелейший матч, 10 ударов в створ нанесли австрийцы. Если бы не космическая форма Нойера, который тащит невероятные мячи, то «Баварии» было бы гораздо сложнее одерживать победы.
Все это распространяется и на ближайший матч со «Штутгартом». «Штутгарт» — команда амбициозная, может предложить высокий темп, а «Баварии», как показал тот же матч с «Вердером», сейчас в чемпионате довольно сложно его выдерживать.
Исходя из этого рискнул бы и дал прогноз на то, что «Штутгарт» в этом матче может сыграть удачно. Я бы предложил азиатскую фору на «Штутгарт» — (+1.75). В крупную победу «Баварии» или победу в два мяча поверить можно, но, на мой взгляд, у «Штутгарта» хорошие шансы «Баварию» удивить".
- 28 ноября 2020
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