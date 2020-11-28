Даниель Дюбуа – Джозеф Джойс: прогноз Николая Валуева на бой 28 ноября

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Даниель Дюбуа – Джозеф Джойс в тяжелом весе.



Ставка: тотал больше 6.5 раунда за 1.80.

«Антропометрические данные боксеров примерно похожи. Это большие парни, далеко за 190 сантиметров ростом и весом настоящих тяжеловесов. Оба обладают достаточно хорошей боксерской техникой и определенным количеством боев. Но в этом плане Джойс может дать фору своему оппоненту. Тем не менее у Дюбуа эти поединки тоже есть. Их разделяет только та разница, что у Джойса этих поединков гораздо больше. Давайте не забывать о том, что у соперников разница в возрасте достаточно большая — Дюбуа слегка за двадцать, а Джойс, как принято говорить, находится в зрелом возрасте. Это немаловажный факт, который надо учитывать.



Оба боксера в своих профессиональных поединках всегда одерживали исключительно победы, поэтому у них нет синдрома проигравшего. Оба будут демонстрировать наступательный бокс – посмотрим, кто займет центр ринга, а кто будет прижиматься к канатам. Это будет понятно по первым раундам. Скорее всего, поединок ознаменуется разменом ударов, потому что оба будут стараться подтвердить свой статус-кво, доказать это всем тем, кто будет смотреть данный поединок.



Что-то мне подсказывает, что мощь Дюбуа со временем станет очень большой проблемой для более неповоротливого Джойса по той причине, что Джойс к этому поединку был вынужден немного снизить свой обычный вес. Но сгонка не самый важный фактор, который будет играть решающую роль.



У Даниеля очень неплохой джеб, просто сокрушительный удар справа, что касается его кроссов, прямых и повторных ударов, то благодаря им он в этом бою будет фаворитом. Андердогом никому из бойцов быть еще не приходилось.



Многие говорят, что поединок должен закончиться досрочно, но в это не верю. Мне кажется, что бой затянется. Возможно, после 10-го раунда мы увидим развязку. Скорее всего, эта развязка будет в исполнении Дюбуа. Скорее всего, Джойс проиграет, но бокс есть бокс. Это будет очень интересный поединок».