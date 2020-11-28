«ПСЖ» — «Бордо»: прогноз Эльвина Керимова на матч 12-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 12-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Бордо».



Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 2.16.



«ПСЖ» после важнейшей победы в Лиге чемпионов над «Лейпцигом», которая позволила команда Томаса Тухеля продолжать претендовать на выход из группы. «ПСЖ» теперь еще и по личным встречам немцев обходит, так что команда в хорошем настроении. Да, плотный график, продолжают преследовать травмы «ПСЖ», на следующей неделе матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед» — в таких сложных условиях парижане продолжают решать свои задачи. В чемпионате они уверенно лидируют, а в Лиге чемпионов все в руках команды Томаса Тухеля. Она может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, результат матча с «Лейпцигом» очень важен.



Что касается «Бордо», то это середняк чемпионата Франции. В прошлом туре «Бордо» одержал неожиданную выездную победу над «Ренном». Забивает команда мало – в 11-ти турах «Бордо» забил всего 10 мячей. В 5 из 10 матчей «Бордо» вообще не забивал. Меньше «Бордо» в чемпионате Франции забил только «Дижон» — последняя команда. Пропускает она тоже немного, но самое главное, что забивает мало.



К чему я веду? К тому что «ПСЖ» 7 из 8 своих побед в чемпионате одержал с сухим счетом. В Лиге чемпионов «ПСЖ» свои две победы тоже одержал с сухим счетом. Регулярно в последние годы в матчах с «Бордо» парижане выигрывали с сухим счетом. В прошлом сезоне была победа 4:3, но это исключение из правил. Чаще всего «ПСЖ» выигрывал у «Бордо» 1:0. Я думаю, что ставка победа «ПСЖ» с сухим счетом с хорошим коэффициентом 2,16 может пройти.



Повторюсь, что «Бордо» очень мало забивает, а «ПСЖ», как правило, побеждает с сухим счетом. Отлично играет Кейлор Навас в воротах, в обороне Маркиньос и Диалло в матче с «Лейпцигом» играли здорово, так что парижане не оставят шансов «Бордо» и победит с сухим счетом, как это часто бывает. Мой прогноз – победа «ПСЖ» с сухим счетом с коэффициентом 2.16".