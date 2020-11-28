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«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Ман Сити» за 1.74.

«Несмотря даже на очевидную турбулентность, которую переживает команда Гвардиолы, в матче с «Бёрнли» определенностей более чем достаточно. Да, «Бёрнли» вроде бы борется за выживание и кажется, что команда умеет защищаться. Но, дело в том, что последние три раза на поле «Манчестер Сити» у «Бёрнли» совершенно ничего не получалось. Матчи завершались с одинаковым счетом (5:0).

Полагаю, в этой встрече тоже сетка ворот «Бёрнли», в конце концов, напомнит некий такой мешочек, полный мячей.

Моя ставка – индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 мячей за коэффициент 1.74».

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