«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Ставка: ИТБ 2.5 гола «Ман Сити» за 1.74.

«Несмотря даже на очевидную турбулентность, которую переживает команда Гвардиолы, в матче с «Бёрнли» определенностей более чем достаточно. Да, «Бёрнли» вроде бы борется за выживание и кажется, что команда умеет защищаться. Но, дело в том, что последние три раза на поле «Манчестер Сити» у «Бёрнли» совершенно ничего не получалось. Матчи завершались с одинаковым счетом (5:0).



Полагаю, в этой встрече тоже сетка ворот «Бёрнли», в конце концов, напомнит некий такой мешочек, полный мячей.



Моя ставка – индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 мячей за коэффициент 1.74».