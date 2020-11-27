«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.43.
«Думаю, «Нефтехимик» проиграет, «Магнитка» явно выглядит посильнее. Много не даст своему сопернику забросить — нет сейчас силы и мощи у гостей. Считаю, «сталевары» победят с преимуществом в одну шайбу. Однозначно будет очень упорный поединок.
Сейчас «Магнитке» как никогда необходимо выигрывать и набирать очки. Пару дней назад подопечные Ильи Воробьёва очень обидно впервые в этом сезоне уступили в серии послематчевых бросков казанскому «Ак Барсу» — 3:4. Так что им надо обязательно подниматься. Главное — не давать сопернику как бегать, так и убежать от себя. Все молодые ребята очень быстры — как у тех, так и у других. У хозяев очень опытные защитники, они умеют гасить практически все атаки.
Нижнекамцы выступают ни шатко ни валко, в том числе в противостоянии с магнитогорцами. Вот и сейчас им ничего, скорее всего, не светит в выездном поединке. Так что «Металлург», к радости своих болельщиков, возьмет и хорошенько прижмет своего оппонента.
Между этими коллективами огромная пропасть — тридцать шесть очков против восемнадцати, ровно в два раза больше набрали уральцы. Но количество набранных баллов — не всегда объективный показатель, потому как нижнекамцы собрались и разгромили «Спартак» со счётом 5:2. Вот этого от них точно никто не ожидал», — сказал Кожевников.
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