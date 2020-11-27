Лыжные гонки сегодня, Кубок мира сезона-2020/2021: прогнозы, ставки и коэффициенты

27 ноября в Руке (Финляндия) стартует Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021. В первый день пройдут соревнования в спринте на дистанции 1,4 км классическим стилем. Соревнования начнутся в 14:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
В мужских соревнованиях явный фаворит — Йоханнес Клебо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. Кроме того, букмекеры предлагают ставки на то, кто из пары участников окажется выше. Так, на то, что Александр Большунов в итоговой классификации будет выше, чем Эмиль Иверсен, можно поставить за 1.50. На Глеба Ретивых в заочной дуэли с Федерико Пеллегрино предлагают коэффициент 2.10.
У женщин можно сделать ставку на то, что Наталья Непряева опередит словенку Анамарию Лампич. Коэффициент на этот исход — 2.20.
- 27 ноября 2020
-
11:00
-
10:00
-
09:55
-
09:20
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:13
- 26 ноября 2020
-
23:11
-
22:49
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30