Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Лыжные гонки, КМ 2020-2021, спринт: где смотреть онлайн, ставки и коэффициенты

Лыжные гонки, КМ 2020-2021, спринт: где смотреть онлайн, ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

27 ноября в Руке (Финляндия) стартует Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021. В первый день пройдут соревнования в спринте на дистанции 1,4 км классическим стилем. Соревнования начнутся в 14:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

В мужских соревнованиях явный фаворит — Йоханнес Клебо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. Кроме того, букмекеры предлагают ставки на то, кто из пары участников окажется выше. Так, на то, что Александр Большунов в итоговой классификации будет выше, чем Эмиль Иверсен, можно поставить за 1.50. На Глеба Ретивых в заочной дуэли с Федерико Пеллегрино предлагают коэффициент 2.10.

У женщин можно сделать ставку на то, что Наталья Непряева опередит словенку Анамарию Лампич. Коэффициент на этот исход — 2.20.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020