«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» минимум в 2 шайбы за 2.39.



«Очень просто предсказать проигрыш «Куньлуня», который выдаёт серию уже из девяти поражений, и ей не видно ни конца, ни края.



Может ли что-то сорвать этот прогноз? Может быть, китайский клуб для «Сибири» неудобный соперник? Нет, 12 сентября сибиряки обыграли «Куньлунь» у себя дома со счётом 5:4. Причем, как мы помним, «Сибирь» завалила старт, там ликвидировали последствия проваленной предсезонки из-за коронавируса. Но даже в таком состоянии команда Николая Заварухина справилась с «Куньлунем», где проблем было ещё больше.



Может быть, «Сибирь» сейчас на спаде? Нет, сибиряки выдали серию из четырёх побед. Причём даже грохнули ЦСКА в Москве со счётом 5:1. Ну о каком спаде тут можно говорить?!



Может, «Сибирь» устроит аттракцион неслыханной щедрости, потому что команда не нуждается в очках? Ещё как нуждается, пока сибирский клуб идёт седьмым в конференции (29), но совсем рядом идущий девятым «Амур» (26), а десятый «Барыс» (25) провёл на четыре матча меньше. И вдруг он резко прибавит? Нет, нужно от него оторваться. Лезть выше, чтобы в первом раунде не попасть на «Ак Барс» или «Авангард».



У нас тут просто нет иного выхода, как ставить на победу «Сибири», причём в основное время, чтобы не дарить очки «Куньлуню», прямому конкуренту. А чтобы повысить кэф, мы возьмём фору (-1.5) на «Сибирь», которая может победить с разницей в две шайбы, – за это дают кэф 2.39», — сказал Лысенков.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: 10-е поражение подряд Алексея Ковалёва в КХЛ. Жуть! «Куньлунь» занимает последнее место на Востоке, проигрывая всем подряд.