«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 27 ноября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 1.81.



«Сибиряки на подъёме, на кураже одолели рижское «Динамо» со счётом 3:2. Поездка у них продолжается. На очереди ещё один зарубежный коллектив, на этот раз из Китая. Новосибирцам очки как воздух нужны, так что они должны напрячься, приложить все свои усилия и продолжить победное шествие. Для них это сейчас намного важнее, есть мотивация, борьба, хорошие шансы на успех.



По турнирной таблице они сейчас плавают туда-сюда, а пора бы уже наверх подняться и постараться закрепиться в восьмёрке. Вратарь у «Сибири» играет очень даже недурно и уверенно. Хотя совсем недавно определённые проблемы на вратарской линии имелись. В настоящее же время всё стабилизировалось и наладилось. Так что должны победить именно гости, но вряд ли крупно и с большим счётом, скорее всего, в одну шайбочку только.



Китайцы умеют сопротивляться, но не выигрывали уже очень-очень давно. Вот поэтому они и плетутся в самом низу турнирной таблицы Востока. Рискну предположить, что у подопечных Алексея Ковалёва сейчас немного другая задача — сформировать и обкатать команду уже на будущий сезон. Об этом говорили как раз в тренерском штабе, в том числе и сам Ковалёв. В текущем сезоне «красные звёзды», в отличие от новосибирцев, уже вряд ли проберутся в раунд плей-офф. А на будущее задел создать нужно и важно», — сказал Кожевников.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: 10-е поражение подряд Алексея Ковалёва в КХЛ. Жуть! «Куньлунь» занимает последнее место на Востоке, проигрывая всем подряд.