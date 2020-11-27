«Вольфсбург» – «Вердер»: прогноз Максима Ромащенко на встречу Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Вердер».



Ставка: ничья за 3.82.



«В очередном матче немецкой Бундеслиги сойдутся лицом к лицу команды из середины турнирной таблицы: «Вольфсбург» примет в гости бременский «Вердер». Обе команды не участвуют в еврокубках: «волки» не смогли пройти квалификацию в групповой турнир Лиги Европы, а «бременские музыканты» в Европу и вовсе не попали. Поэтому обе команды сосредоточены на внутренних делах.



«Вольфсбург», между прочим, единственный раз в текущем сезоне проиграл как раз в Лиге Европы, уступив греческому АЕК 1:2. В немецком первенстве команда выступает уверенно, в восьми матчах одержав три победы и пять раз сыграв вничью. Правда, такое обилие мирных исходов пока позволяет «волкам» держаться только на шестой позиции с отставанием в пять очков от лидирующей «Баварии».



Бременцы показывают схожие со своим соперником результаты. После фиаско в 1-м туре Бундеслиги в домашнем поединке с «Гертой» (1:4) они смогли переиграть «Шальке» (3:1) и «Арминию» (1:0), а затем выдали любопытную серию из пяти подряд ничьих. Удивительно, но все эти матчи завершились с одинаковым счётом 1:1, в том числе и недавний с «Баварией». Команда идёт на девятой позиции.



Я не большой поклонник немецкого футбола, но отмечу, что оба коллектива играют в атлетичный и дисциплинированный футбол. Предполагаю, что столь любящие мирные исходы команды и очную встречу завершат вничью», — сказал Ромащенко.

«Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз: «Баварии» не проиграли, форварда «Динамо» тоже остановят За «волков» выступает Максимилиан Филипп, права на которого принадлежат бело-голубым.