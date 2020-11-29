«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Василия Уткина на матч 10-го тура АПЛ

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: тотал меньше 4.5 углового в первом тайме за 1.77.
«Матч «Челси» — «Тоттенхэм», матч за лидерство, который обещает быть азартным. Но с первой ли и до последней минуты он будет таким? Я думаю, что все прекрасно понимают, что в условиях, когда у «Ливерпуля» проблемы с составом, а у «Манчестер Сити» проблемы с игрой, именно команды «Челси» и «Тоттенхэм» получают шанс побороться за чемпионство.
С одной стороны, в своей очной встрече они будут бороться за победу, а с другой, если не будет каких-то явных предпосылок к успеху к перерыву, то, наверное, во втором тайме может быть осторожная игра. Первый тайм, мне кажется более ясным с точки зрения сценария. Я выбираю ставку тотал больше 4.5 угловых в первом тайме. Это не индивидуальный тотал, а тотал по всей игре».
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