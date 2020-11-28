«Химки» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» в 16-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

«Очень сложно будет показать хороший результат и «Краснодару». Затратный матч был против «Севильи». И в конце играли авантюрно, но при этом действовали в одном темпе. Не взрывалась команда, но при этом совершала ошибки. Рамирес зачем-то бежит открываться вперед на последних секундах, Чернова накрывают, провал… И «Краснодар» теряет даже ничью. Но очевидно, что сил на последние минуты «Краснодару» снова не хватило.



«Химки» даже в штатном режиме готовились. Они хорошо себя чувствуют в последних матчах, две подряд победы одержали. На подъеме они. И мне кажется, что у «Химок» есть неплохие шансы продлить свою положительную серию.



У «Краснодара» же всё накаляется внутри. Тут хотя бы можно вспомнить стычку Газинского и Кайо. Не все в хорошей форме после болезней и травм.



Я думаю, «Химки» аккуратно построят игру и постараются поймать соперника на ошибках, а потери «Краснодар» допускает. Возможно, у хозяев Мирзов вернётся. Но и здесь множества голов не ожидаю. Если «Химки» забьют, то они сосредоточатся на обороне. Про «Краснодар» то же самое скажу. Ему сейчас хоть где-то бы очки брать. Так что возьму «тотал меньше 2.5 мяча».