«Ростов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» в 16-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.26.

В последнее время команды обменивались победами, причем домашними. В этом сезоне динамовцы уже выигрывали у «Ростова» — 2:0, но при Новикове. Сейчас «Динамо» считают здесь небольшим фаворитом, и я склонен с этим согласиться. Точнее, понимаю, почему так. Очень хороший матч динамовцы провели против «Спартака», были ближе к победе, на мой взгляд. И в последнее время у них очень сильные результаты. Это все отмечают. И есть игра, что тоже важно.



«Ростов» хороший матч провел в Казани, выиграл, но нельзя не отметить, что у «Рубина» был ослабленный состав. Не хватало там многих людей. А сейчас у самого «Ростова» возникли проблемы в середине поля. Хасимото не будет, Норманн не сыграет. Но были уже матчи, когда Карпин придумывал, как обходиться без того же норвежца. «Спартак» победили без него.



У «Динамо» же, как мне кажется, неминуемо спад будет. Выезд в Ростов — это всегда тяжело, там хорошо поддерживают команду. Поэтому я бы не стал списывать со счетов команду Карпина. Варианты игры там найдутся.



Так что я бы поставил на вариант «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Против этого «Динамо» «Ростов» раскрываться точно не станет. Голов много ждать не стоит".