«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 16-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: ИТМ 1 гола «Локомотива» за 1.83, победа «Ахмата» с нулевой форой за 1.57.

«Локомотив» лучше всех российских клубов смотрится в еврокубках, но на два турнира мотивации и сил не хватает. Все три матча после Лиги чемпионов команда Марко Николича проиграла. В прошлом туре удалось победить «Арсенал», но игра была натужной, а пенальти, с которого забит единственный мяч — нелепым.

В последний раз «Локо» забивал два мяча в РПЛ аж в начале октября. Полагаю, и в матче с «Ахматом», который прибавил при Талалаеве, железнодорожникам светит максимум ничья и больше 1 мяча они не забьют".