«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 9-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 9-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.09.

«Бавария» сенсационно поделила очки с «Вердером» в прошлом туре. История не должна повториться. Из последних 18 матчей со «Штутгартом» «Бавария» выиграла 17 и проиграла в одном. В прошлом сезоне мюнхенцы дважды обыграли «Штутгарт» с разницей в три мяча.

При этом сейчас «Штутгарт» — крепкий орешек, команда проиграла в первом туре и затем семь матчей идет без поражений, забивает в каждой игре. «Бавария» после победы в Лиге чемпионов приучила нас, что пропускает почти во всех играх. Поставлю на победу гостей в связке с «обе забьют».