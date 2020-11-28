«Вест Бромвич» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Шеффилд» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89.
«Эти команды замыкают турнирную таблицу, и они единственные, у кого в графе «победы» по-прежнему значится ноль.
Но если делать долгосрочный прогноз, предположу, что команды Криса Уайлдера в мае будущего года в зоне вылета не будет, а вот Славену Биличу, или тому, кто его за это время сменит, выбраться оттуда не удастся.
У «Юнайтед» более качественно сбалансирована команда, и частенько для достижения результата ей просто не хватало удачи.
Игра вряд ли получится зрелищной – «ШЮ» вообще в этом сезоне ни разу больше одного мяча за игру не забивал, а «Вест Бром» в пяти из последних шести матчей не мог забить ни разу. Ну а к победе, предположу, ближе будут гости, главное – сдержать стартовый натиск хозяев, которые наверняка его предпримут».
- 28 ноября 2020
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