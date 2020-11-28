«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Бернли».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.64.

«Сити» вообще не меняется. Казалось бы, вот вам «Олимпиакос» без половины основы, резвитесь. Но нет – стоило столкнуться с грамотной организованной командой, и весь запал иссяк. А злости в завершающих стадиях атак у них не было уже давно. В последних шести матчах АПЛ «Сити» забивает максимум один мяч.



«Бернли» в прошлом туре впервые победил, заслуженно одолел «Кристал Пэлас». Это, конечно, по-прежнему посредственная команда, которая будет бороться за выживание, но без боя она обычно не сдается.



В общем, «Сити», конечно, будет здесь владеть подавляющим преимуществом и с большой долей вероятности победит, но забьет ли при этом находящемуся одному из лучших вратарей лиги Нику Поупу слишком много – вопрос".