«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Бернли».
Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.64.
«Сити» вообще не меняется. Казалось бы, вот вам «Олимпиакос» без половины основы, резвитесь. Но нет – стоило столкнуться с грамотной организованной командой, и весь запал иссяк. А злости в завершающих стадиях атак у них не было уже давно. В последних шести матчах АПЛ «Сити» забивает максимум один мяч.
«Бернли» в прошлом туре впервые победил, заслуженно одолел «Кристал Пэлас». Это, конечно, по-прежнему посредственная команда, которая будет бороться за выживание, но без боя она обычно не сдается.
В общем, «Сити», конечно, будет здесь владеть подавляющим преимуществом и с большой долей вероятности победит, но забьет ли при этом находящемуся одному из лучших вратарей лиги Нику Поупу слишком много – вопрос".
- 28 ноября 2020
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00