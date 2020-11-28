«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Лидс».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«За «Лидс», конечно, обидно. Хотелось бы, чтобы команда, каждую неделю демонстрирующая такой редкий для XXI века футбол, почаще выигрывала. Но пока это удалось лишь в трети матчей – трех из девяти. 25 ударов нанести по воротам «Арсенала» и при этом не забить ни разу… ну прям как ЦСКА в Лиге Европы.
В «Эвертон» вернулись Ришарлисон, Хамес Родригес и Динь – и команда сразу победила, прервав серию из трех поражений. Но вот француз снова сломался (вчера на тренировке), и его «ирискам» будет явно не хватать.
«Эвертон» в последних шести матчах пропускал соответственно – 2, 3, 2, 2, 2 и 2 гола. Даже из голой статистики видно, что что-то у синих ливерпудлианцев неладно с игрой без мяча. И логично предположить, что у рвущегося вперед по поводу и без «Лидса» моменты здесь будут. Если уж «Фулхэму» было позволено в прошлое воскресенье нанести 14 ударов по своим воротам и забить дважды, то команду Марсело Бьелсы сдержать будет тем более непросто.
Но и у йоркширцев сзади по понятным причинам частенько возникает пожар, коим мастеровитые атакующие игроки «ирисок» будут рады воспользоваться. Так что стоит здесь, пожалуй, ждать голов и в те, и в другие ворота».
- 28 ноября 2020
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