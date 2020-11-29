«Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на лондонское дерби в 10-м туре АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.
«Один из самых интересных матчей тура. Три года Манчестер и Ливерпуль не подпускали Лондон к борьбе за чемпионство. Но вот в этом году, похоже, «Челси» и «Тоттенхэм» могут нанести ответный удар.
«Тоттенхэм» очень здорово сыграл против «Ман Сити», использовав все слабые места «горожан», прежде всего на переходных стадиях атаки и обороны. И, конечно, связка Кейн-Сон по-прежнему прекрасно работает.
У «Челси» достаточно быстро вписались новички. Вернер и Абрахам успели образовать довольно продуктивный тандем. Думаю, Лэмпард сделает выводы из тех ошибок, что допустил Пеп. В центре поля у синих будет более плотная и вязкая история.
Тем не менее жду результативный матч. Мне нравится ставка на ТБ (2.5) + «обе забьют» за 1.95».
- 29 ноября 2020
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