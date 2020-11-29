«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 10-го тура АПЛ в Лондоне
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Вулверхэмптон».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.40.
«Тот случай, когда в матче вроде бы напрашивается низ. «Вулверхэмптон» – откровенно контратакующая команда. «Арсенал» в этом году тоже лучше играет на контратаках. А когда владеет мячом, то создает очень мало моментов.
Вопреки всему этому, я бы рассчитывал здесь на результативный футбол. Когда встречаются две подобные команды, одна точно будет вынуждена отказаться от своего стиля. И как раз-таки гол, если он случится, эту игру может вскрыть. Поэтому я бы рискнул и поставил на тотал больше 2,5. В Англии верх в таком матче всегда возможен».
- 29 ноября 2020
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