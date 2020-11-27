Майк Тайсон — Рой Джонс: трансляция боя на «Рен-ТВ», какие прогнозы и ставки

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния (США), состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя – не ранее 4:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой двух легенд покажет телеканал «Рен-ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит — Майк Тайсон, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно за 2.66 (34%). На ничью эксперты предложили коэффициент 12.50 (7%).
Для победителя боя приготовили специальный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), и на него нанесли надпись Black lives matter.
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