«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч 10-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.83.

«В среду «Ливерпуль» не случайно экономил силы и даже уступил «Аталанте». В групповом этапе Лиги чемпионов у мерсисайдцев все и так хорошо, а в АПЛ у них есть необходимость в победах и выходе на первое место.



К нынешнему «Брайтону» нужно готовиться серьезно, потому что подопечные Грэма Поттера всегда стремятся играть в свой футбол, а не подстраиваться под соперников. Я бы не обращал внимания на разрыв в таблице между оппонентами. В текущем сезоне чайки не действовали вторым номером с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Не стоит ждать, что хозяева и сейчас прижмутся к своим воротам.



Понятно, что подопечные Юргена Клоппа выйдут на этот матч с высочайшей мотивацией, потому что по итогам тура они могут выбиться в лидеры. По этой причине от игроков «Ливерпуля» ожидается максимальное давление на ворота «Брайтона». При этом нужно помнить, что у хозяев было достаточно времени на подготовку и они тоже постараются выжать свой максимум в атаке. Нас ожидает очень быстрый и яркий на события матч, и мне видится логичной ставка на угловые».