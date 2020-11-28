Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Химки» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ

«Химки» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.04.

«В РПЛ начинается второй круг. «Химки» без болельщиков будут принимать ФК «Краснодар». Удивительно, но к началу второго круга команды друг от друга недалеко находятся. Их разделяют всего 6 очков. «Химки» в последних четырех турах одержали три победы. С приходом Черевченко команда серьезно прибавила в организации, а Глушаков с Мирзовым добавили уверенности. Но в этом матче Мирзова не будет, не будет и Кухарчука, который забил один из мячей «Уфе».

У «Краснодара» после эмоционального выплеска, неудачи в Лиге чемпионов есть положительные новости. Возвращаются травмированные футболисты. Ари вышел, здорово вышел Вандерсон против «Севильи». Хотя не будет по-прежнему Матвея Сафонова, но Городов — достойная замена. Понимая, что в Лиге чемпионов ситуация уже безнадежная, нужно пытаться ситуацию в чемпионате выправлять.

Конечно, 7:2, как в матче первого круга, ждать от этой встречи вряд ли стоит. Но «Краснодар» поструктурнее, помощнее. Если Кайо не будет чудить и привозить, то «Краснодар» за счет своей атаки, за счет класса исполнителей должен брать свои очки, даже несмотря на выездной характер матча и тяжелый график».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020