«Валенсия» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 гола за 2.15.
«Игра на «Месталье» потребует от «Атлетико» очень большого старания по части набора еще трех очков. В Лиге чемпионов еще простительны матчи, когда команда явно не дожимает соперника, как это было в двух матчах с «Локомотивом». В Лиге чемпионов важно занять первое или второе место, а вот в национальном чемпионате все по-другому. Каждая потеря очков может быть фатальной и любой потери может потом не хватить на финише.
Но, для «Валенсии» «Атлетико» — самый неудобный соперник. С 2014 года «Валенсия» не может победить в очном матче. Как пишут СМИ, 2400 дней. Я думаю, что не выиграет и сейчас, но в последнее время «Валенсия» явно прибавила по игре. По составу «Валенсия» выглядит хуже, чем за последние 10 лет. Даже в нынешнем скромном состоянии по составу команда начала прогрессировать. Была классная победа над «Реалом» со счетом 4:1. В прошлом туре, несмотря на пропущенные быстрые два гола, «Валенсия» мощно провела концовку в игре с «Алавесом», сравняла счет и даже могла победить. Упустил голевой момент Гамейро, который встретится со своей бывшей командой.
Я думаю, что тут можно поставить на победу «Атлетико». Коэффициент не очень высокий, 1.77, а если поставить на победу «Атлетико» с разницей в 1-2 гола, то коэффициент вырастает до 2.15. Эта ставка с таким коэффициентом мне нравится. Мне кажется, она достаточно валуйная, поэтому вполне резонно поставить на победу с такой форой.
Не думаю, что здесь будет какой-то разгром, даже если у «Атлетико» пойдет игра, и он поведет в два мяча, и вдруг будет убиваться ради третьего гола. Вряд ли такое может случиться. Надо экономить силы на решающую встречу Лиги чемпионов с «Баварией».
- 28 ноября 2020
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:30