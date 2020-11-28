«Валенсия» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 гола за 2.15.

«Игра на «Месталье» потребует от «Атлетико» очень большого старания по части набора еще трех очков. В Лиге чемпионов еще простительны матчи, когда команда явно не дожимает соперника, как это было в двух матчах с «Локомотивом». В Лиге чемпионов важно занять первое или второе место, а вот в национальном чемпионате все по-другому. Каждая потеря очков может быть фатальной и любой потери может потом не хватить на финише.



Но, для «Валенсии» «Атлетико» — самый неудобный соперник. С 2014 года «Валенсия» не может победить в очном матче. Как пишут СМИ, 2400 дней. Я думаю, что не выиграет и сейчас, но в последнее время «Валенсия» явно прибавила по игре. По составу «Валенсия» выглядит хуже, чем за последние 10 лет. Даже в нынешнем скромном состоянии по составу команда начала прогрессировать. Была классная победа над «Реалом» со счетом 4:1. В прошлом туре, несмотря на пропущенные быстрые два гола, «Валенсия» мощно провела концовку в игре с «Алавесом», сравняла счет и даже могла победить. Упустил голевой момент Гамейро, который встретится со своей бывшей командой.



Я думаю, что тут можно поставить на победу «Атлетико». Коэффициент не очень высокий, 1.77, а если поставить на победу «Атлетико» с разницей в 1-2 гола, то коэффициент вырастает до 2.15. Эта ставка с таким коэффициентом мне нравится. Мне кажется, она достаточно валуйная, поэтому вполне резонно поставить на победу с такой форой.



Не думаю, что здесь будет какой-то разгром, даже если у «Атлетико» пойдет игра, и он поведет в два мяча, и вдруг будет убиваться ради третьего гола. Вряд ли такое может случиться. Надо экономить силы на решающую встречу Лиги чемпионов с «Баварией».