«Боруссия» М — «Шальке»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 9-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке».

Ставка: победа «Шальке» с форой (+1.5) за 1.95.

«Хозяева подходят к этому поединку после очередной удачной битвы в рамках Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера»(4:0). Теперь «Боруссия» возвращается в бундеслигу, в которой занимает седьмую строчку таблицы с 12 очками.



В этом сезоне «Шальке» показывает худший результат по забитым и пропущенным голам – 5:24. Во многом такие цифры из-за встреч с «Баварией» и «Лейпцигом», но и не только против них горняки долгое время проваливались в защите. В сентябре главного тренера Дэвида Вагнера уволили, а на его место поставили Мануэля Баума. Стоит отметить, что с приходом нового специалиста проблески в игре и результатах появились, но пока что гости находятся на самом дне.



Нет сомнений, что «Боруссия» на данном этапе мощнее как по составу, так и по самой игре, но поставить на ее победу я не рискну. Во-первых, на состоянии хозяев могут сказаться игры на два фронта, а во-вторых, здесь может произойти и недооценка оппонентов. Полагаю, игроки «Шальке» усиленно готовились к этому поединку, пока черно-бело-зеленые были заняты другим турниром. Гостям не хватает всего одной победы для выхода из красной зоны. Даже если они ее не добьются, то уж точно не станут подарком для соперника. Попробую сделать ставку на плюсовую фору андердога».