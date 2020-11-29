«Рубин» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 16-го тура РПЛ в Казани

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — ЦСКА.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«Очень интересная игра, но голевого пиршества, на мой взгляд, в этом матче ждать не стоит. Моя ставка на эту игру – тотал меньше 2.5 за 1.84.



Объясню, почему я делаю такой выбор. Если мы посмотрим на последние матчи «Рубина», то увидим, что в трех последних играх «Рубину» не удается забить. В двух последних турах казанцы сыграли со счетом 0:2 – уступили «Химкам» и «Ростову». Нельзя сказать, что это какие-то гранды и они обязательно должны были побеждать казанцев. Проблема заключается в том, что «Рубин» испытывает серьезные проблемы в линии наступления. Допустим, в матче с «Ростовом» отсутствовали ключевые форварды – Деспотович и Игнатьев. Когда группа атаки сильно ущемлена у Слуцкого, то забивать становится практически некому. В таком состоянии ждать от «Рубина» более чем одного гола, думаю, бессмысленно. Даже один гол будет для казанцев за счастье.



Что касается ЦСКА, то, на мой взгляд, команда сейчас находится не в лучшей форме, испытывает проблемы в наступлении. В предыдущем туре в поединке с «Сочи» на выезде был забит один гол с единственного момента. Я связываю проблемы ЦСКА с несколькими вещами. Во-первых, армейцы из года в год в ноябре выглядят, как правило, неважно, очень сильно устают. Во-вторых, в плохой форме сейчас находится Никола Влашич, от которого зависит очень многое. Травмирован Марио Фернандес, который очень активно помогает атаке ЦСКА, несмотря на то, что формально числится защитником.

В этой связи у армейцев тоже небольшие перспективы забить более одного мяча за игру. По-прежнему, есть большие вопросы к Эджуке и Гайичу, в не лучшем физическом и моральном состоянии находится Федор Чалов, на которого недавно жестко наехал Черчесов. Мы видим, насколько проблематично для ЦСКА много забивать. Недавняя встреча в Москве с «Фейеноордом» это в очередной раз доказала – армейцы сыграли 0:0".